Per Marattin Iv il web è diventato una fogna

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il deputato di Italia Viva, Luigi, lancia una proposta che renderebbe obbligatorio l'utilizzo del documento d'identità per iscriversi ai social network. E lo fa con una frase destinata a suscitare polemiche: "Come si arrabbiano eh, quando annunci di voler far qualcosa per impedire che il web rimanga lache è(unache sta distorcendo le democrazie, invece che allargarle e rafforzarle)".

marattin : Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un valido documento d’iden… - marattin : Io penso abbia ragione, e lavorerò in parlamento per questo. Chi mi aiuta? - marattin : Come si arrabbiano eh, quando annunci di voler far qualcosa per impedire che il web rimanga la fogna che è diventat… -