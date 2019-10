M5s | Appendino | “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Il punto nostro non è tanto l’o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s,: “Problema non ècon Pd ma lache hapiù. Di Maio? Leadership non in discussione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

