L’ora esatta della morte | un metodo estremamente accurato per calcolarla grazie a uno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Sapere a che ora è morta una persona è il primo passo di ogni indagine: in medicina legale il parametro è di cruciale importanza nell’investigazione criminale e nel processo penale. In base al tempopossono essere escluse ipotesi investigative o, in sede di giudizio, può essere confermata o esclusa la presenza di un imputato sulla scena del crimine. Un nuovomesso a punto dall’Università di Verona consente di calcolare con notevole accuratezza l’ora del decesso, senza utilizzare strumentazione costosa e ingombrante, analizzando la concentrazionemolecola ammonio nell’umor vitreo, un fluido trasparente che riempie l’occhio umano. La ricerca è stata pubblicata su “Analytica Chimica Acta” e coordinata dalla sezione di Medicina legale, diretta da Franco Tagliaro, del dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica ...

Adnkronos : Nuovo metodo italiano per scoprire l'ora esatta della morte - UffiziGalleries : 'Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta,un orologio fermo la segna due volte al giorno'.… - PierPaoloCasu : @Adnkronos Sì, il metodo consiste nel tenere a bagnomaria una nave di poveracci morti di fame e attendere che quest… -