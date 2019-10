Internet compie 50 anni E ancora non sappiamo dove porterà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Stiamo parlando della rete delle reti, quell’(che a volte i neofiti storpiano e italianizzano in “te”) la cui data di nascita è stata convenzionalmente fissata al 29 ottobre 1969, quando il primo collegamento tra computer remoti fu stabilito tra un computer della Ucla (Università della California a Los Angeles) e uno dello Sri (Stanford Research Institute). Come accade col vagito di un bambino appena nato, che nulla può far presagire delle sue future opere (e magari realizza la Cappella Sistina), così la prima manifestazione dell’interconnessione globale dell’era digitale fu la trasmissione di due lettere: “L” e “O”. In realtà il piano era di trasmettere l’intera parola “Login” ma, come continua ad accadere sin da allora, il sistema “andò in crash” (l’equivalente digitale della morte o dell’ibernazione). Come si continua a fare, il sistema fu rimesso in moto (fu fatto ...

Raiofficialnews : Il #29ottobre Internet compie 50 anni. A pochi giorni dal lancio della nuova @RaiPlay, la #Rai celebra l’… - msgelmini : Oggi Internet compie 50 anni, l’occasione migliore per parlare ancora una volta di educazione alla cittadinanza dig… - RaiRadio2 : Il #29ottobre Internet compie 50 anni e la #Rai celebra l’#InternetDay con una programmazione dedicata. Tutti gli a… -