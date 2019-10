Genitori separati | il figlio minore può decidere autonomamente di non vedere il padre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ildi, quasi maggiorenne, è in grado diseil genitore non convivente o meno, purché si dimostri che tale decisione è stata presa senza essere stato in qualche modo plagiato dall'altro genitore. In tal caso, il genitore convivente con ildeve essere ritenuto completamente esente da colpa. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione e che sono state sintetizzate nell'Ordinanza n°27207/2019 della Prima Sezione Civile. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte La Suprema Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso presentato da unseparato che si è visto limitare gli incontri con la figlianne, nonostante il giudice di primo grado avesse concesso l'affidamento condiviso, in quanto la Corte d'Appello avrebbe giudicato che la figlia non convivente potesse soffrire dagli ...

