Gazzetta | niente alibi né accuse | è lo stile Ancelotti

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il rallentamento del Napoli è un’occasione persa come il pareggio con la Spal e soprattutto la sconfitta in casa contro il Cagliari. Scrive Alberto Cerruti sulladello Sport, partendo dalla situazione di classifica che vede il Napoli con 6 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, ma anche la formazione di Sarri in flessione a -2 rispetto alla tanto criticata Juve di Allegri Anche se molto provvisorio, il bilancio non è incoraggiante perché l’organico è stato rinforzato e al secondo anno era lecito attendersi una partenza migliore da un allenatore esperto e vincente comeÈ stato criticato l’allenatore del Napoli e non poco, per il suo eccessivo turnover, per aver fatto giocare alcuni giocatori fuori ruolo, eppure lui, Carlonon ha mai perso la sua calma e il suonell’affrontare le critiche, forse solo un momento nel rispondere ...

