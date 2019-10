Formula 1 | la fame di Binotto | “vogliamo più di quanto ottenuto | ad Austin per bissare il

Fonte : sportfair

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il team principal della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento del Mondiale di1, in programma sul circuito diLa Ferrari non si accontenta del secondo posto conquistato con Vettel in Messico, l’obiettivo è tornare sul gradino più alto del podio, soprattutto considerando la competitività della SF90. Lapresse Mattiachiede di più ai propri uomini, lo fa direttamente al sito ufficiale del team, sottolineando come sia troppo scarno il bottinonelle ultime si gare: “veniamo da sei pole position consecutive, ma anche da tre vittorie nelle ultime sei gare: noi vogliamo più di questo. Ci incoraggia il fatto di sapere di avere un pacchetto vettura che ci mette in condizione di lottare per il gradino più alto del podio sulla maggior parte dei tracciati. Si tratta senza dubbio di un miglioramento rispetto a come avevamo iniziato la ...