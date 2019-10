Brexit - Johnson ci riprova : iter per elezioni anticipate a dicembre. E il Labour dice sì : Questa volta Boris Johnson potrebbe farcela. Il governo conservatore chiede nuovamente alla Camera dei Comuni di andare alle elezioni anticipate il 12 dicembre. La nuova richiesta arriverà oggi con un emendamento alla legge elettorale, un testo che potrà essere approvato a maggioranza semplice. E questa volta il Labour dirà sì. Dopo il rifiuto di lunedì di appoggiare per la terza volta la mozione di scioglimento dei Comuni, i laburisti hanno ...

Brexit - Consiglio Ue : “Ok rinvio al 31 gennaio”. Westminster boccia ancora Johnson : “No voto anticipato il 12 dicembre” : Lo stillicidio non ha fine. La Camera dei Comuni ha respinto stasera la mozione presentata dal governo britannico di Boris Johnson per portare il Regno Unito al voto anticipato il 12 dicembre. Il mancato sì dell’opposizione laburista ha impedito di raggiungere il necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni. Al governo Tory resta però ora la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d’opposizione, ...

Brexit - no a mozione Johnson voto 12/12 : 20.53 La Camera dei Comuni ha respinto la mozione presentata dal governo britannico di Johnson per ottenere le elezioni politiche anticipate il 12 dicembre. Il mancato sì dell'opposizione laburista ha impedito di raggiungere il quorum dei due terzi. Al governo Tory resta però la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d'opposizione, Libdem e Snp (i nazionalisti scozzesi), per andare al voto il 9 dicembre, modificando a ...

Brexit. Nuovo ko per Boris Johnson : respinte elezioni per il 12 dicembre : Nuovo duro colpo per BoJo. La Camera dei Comuni ha respinto lunedì sera la mozione presentata dal governo di Boris

Brexit - Tusk : “I 27 Paesi Ue hanno accettato il rinvio fino al 31 gennaio 2020”. Ma Johnson punta alle elezioni il 12 dicembre : I 27 Paesi membri dell’Unione, esclusa la Gran Bretagna, hanno aperto a un ulteriore rinvio della Brexit. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, scrivendo: “I 27 Paesi Ue hanno deciso di accettare la richiesta del Regno Unito di una flextension fino al 31 gennaio 2020. La decisione sarà formalizzata con una procedura scritta”. Una risposta che arriva in seguito alla richiesta, obbligata dalla ...

Brexit. Elezioni anticipate : 12 dicembre la data proposta da Johnson : Westminster è chiamata a decidere su Elezioni anticipate. Il 12 dicembre è la data proposta da Boris Johnson a seguito

CAOS Brexit/ Bruxelles e Macron - due strategie contro Johnson e l'UK : BREXIT: l'Ue ha rinviato la decisione sul rinvio da concedere al Regno Unito. Johnson vorrebbe le elezioni, ma non ha i numeri per ottenerle

Brexit - Boris Johnson lancia la sfida : andiamo al voto il 12 dicembre : Niente più Halloween Brexit, l'obiettivo sono ora le elezioni sotto Natale. Boris Johnson rompe gli indugi - dopo essere riuscito a strappare lunedì una maggioranza a Westminster...

Salta la Brexit per il 31 ottobre - e Johnson rilancia con elezioni prima di Natale : Spinto di nuovo nell'angolo da un Parlamento ostile, Boris Johnson sceglie di andare all'attacco: il premier britannico, impossibilitato a portare a termine la Brexit il 31 ottobre come promesso, punta tutto sulle elezioni anticipate prima di Natale nella speranza di conquistare un nuovo Parlamento che gli permetta di superare l'impasse e concretizzare l'uscita del Regno Unito dall'Ue. In un'intervista alla Bbc, BoJo ha annunciato una mozione ...

Brexit - Johnson vuole andare al voto anticipato il 12 dicembre. Corbyn : “Ok solo se elimina la minaccia del no deal” : È riuscito a strappare a Westminster il primo passo del suo accordo di divorzio dall’Ue, ma non il via libera a un iter sprint per chiudere la partita entro il 31 ottobre come aveva promesso. E così il premier britannico Boris Johnson rilancia la carta del voto anticipato: lunedì presenterà una mozione del governo Tory in Parlamento per cercare di ottenere lo scioglimento della Camera dei Comuni il 6 novembre e la convocazione delle urne il 12 ...

?Brexit - Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre : Il premier britannico, Boris Johnson, presenterà lunedì una mozione parlamentare per la convocazione di elezioni 'prima di Natale', in una data fissata indicativamente il 12...

Brexit - Johnson chiede elezioni il 12/12 : 19.14 Il premier britannico, Boris Johnson, chiederà ai parlamentari di sostenere la sua richiesta di elezioni anticipate il 12 dicembre. Lo ha annunciato in un'intervista alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. I premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per analizzare il pacchetto di leggi attuative sull'uscita dall'Ue, il Withdrawal Agreement Bill (il cui iter sprint è stato respinto da ...

Brexit - Johnson propone nuove elezioni il 12 dicembre : Il premier britannico ha aggiunto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per discutere sulla ratifica dell’accordo da lui raggiunto con Bruxelles sulla Brexit

Johnson : elezioni il 12 dicembre Brexit - Boris tenta lo showdown : Boris Johnons intende proporre al Parlamento la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito per il 12 dicembre prossimo. Lo ha detto lui stesso alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. Il premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare... Segui su affaritaliani.it