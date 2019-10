Basta piagnisteo sull’Europa assente

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il governo italiano ha finalmente accettato di far sbarcare i 104 naufraghi a bordo della Ocean Viking e nelle prossime ore potrebbe fare altrettanto con i 90 della Alan Kurdi. Ma, come accadeva ai tempi di Matteo Salvini ministro dell’Interno, si è dovuto attendere il ricollocamento in altri stati

ilfoglio_it : La crisi immigrati non c’è: guardate i numeri. Semmai c’è un esodo tutto italiano - Atlntd : RT @ilfoglio_it: La crisi immigrati non c’è: guardate i numeri. Semmai c’è un esodo tutto italiano - ES1670 : RT @ilfoglio_it: La crisi immigrati non c’è: guardate i numeri. Semmai c’è un esodo tutto italiano -