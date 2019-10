Umbria | Renzi al Messaggero | ‘patto non funziona | Conte? Non ha tocco magico’

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

ELEZIONI Umbria/ Lo scambio segreto Conte-Renzi : I veri problemi per il governo non sono in UMBRIA ma in Parlamento, dove Renzi e Di Maio credono di spadroneggiare con l'ok di Mattarella. Un errore

Umbria - 'rischio' Zingaretti-Di Maio Matteo Renzi? Un convitato di pietra : Il voto in Umbria è importante in quanto regione che con Toscana, Emilia-Romagna e Marche rappresenta da sempre il poker d’assi della sinistra, il quadrilatero “fortezza” ritenuto inespugnabile e che, invece, in caso di pesante sconfitta, potrebbe portare allo smottamento, con ripercussioni ben oltre i confini locali Segui su affaritaliani.it

Per voto in Umbria prima foto del governo. Conte ci crede : alleanza ha futuro. Ma Renzi è assente : Giuseppe Conte lo chiama "un esperimento interessante", Luigi Di Maio parla di "terza via", Nicola Zingaretti spiega che si sta insieme perché "amiamo l'Italia", Roberto Speranza assicura che l'alleanza "non è una semplice parentesi". Viene scattata a Narni, a due giorni dal voto regionale, la prima foto della coalizione che ha dato vita al governo Conte II e che in Umbria si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno del ...

Umbria - governo in campo senza Renzi. Oggi la “prima” di Conte : governo in campo per le Regionali in Umbria. L'appuntamento e' per Oggi all'auditorium San Domenico di Narni, con i big della maggioranza, tranne Matteo Renzi. Ci saranno il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario dem Nicola Zingaretti, il ministro della Salute Roberto Speranza per liberi e uguali. Ma la grande novita', che segna la sua 'prima' a un evento di carattere elettorale, sara' la presenza di Giuseppe Conte. Arrivando in ...

Il governo scende in campo in Umbria. Ma manca Renzi : governo in campo per le Regionali in Umbria. L'appuntamento è per domani all'auditorium San Domenico di Narni, con i big della maggioranza, tranne Matteo Renzi. Ci saranno il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario dem Nicola Zingaretti, il ministro della Salute Roberto Speranza per Liberi e uguali. Ma la grande novità, che segna la sua 'prima' a un evento di carattere elettorale, sarà la presenza di Giuseppe Conte. ...

Elezioni Umbria - candidato presidente lista Buone Maniere : “Ho fatto sesso con una suora. Il video è su YouPorn. Salvini e Renzi non lo farebbero mai” : “Ho avuto un rapporto sessuale con una suora nove anni fa in Asia, abbiamo pubblicato il video su YouPorn. Cercatelo pure anche su google. Si intitola ‘Suora scatenata’. Penso che Renzi o Salvini non lo farebbero mai, perché perderebbero un sacco di voti”. E’ la rivelazione shock di Giuseppe Cirillo, psicologo e sessuologo di Caserta, nonché candidato alla presidenza della Regione Umbria nella lista “Buone Maniere”. Ospite de “La Zanzara”, su ...

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Elezioni Umbria - “Penale di 30mila euro per chi abbandona il partito”. Il Pd copia il M5s per evitare fughe verso Renzi : Trentamila euro per chiunque cambierà casacca, passando dal Partito democratico al nuovo partito di Renzi o a qualsiasi altro gruppo, prima della fine della legislatura. È la penale che dovranno pagare, in caso di elezione, i candidati dem al consiglio regionale dell’Umbria, che i cittadini sono chiamati a rinnovare il prossimo 27 ottobre, dopo l’inchiesta sui concorsi truccati all’ospedale di Perugia che ha decapitato i ...

Bruno Vespa smaschera Renzi : "Se Nicola Zingaretti perde in Umbria - non si dispera" : Il 27 ottobre si vota in Umbria e Pd e Movimento 5 stelle dovranno vedersela con la Lega. "La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se vincesse la Lega indebolendo Zingaretti non credo che il Matteo fiorentino avrebbe una crisi di disperazione", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.