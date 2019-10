Regionali Umbria | la rivincita di Matteo Salvini | e adesso trema Giuseppe Conte

Elezioni Regionali in Umbria : vittoria del centrodestra con oltre il 57% di preferenze : Si sono concluse ieri sera le Elezioni regionali in Umbria, le quali sono servite per eleggere il presidente del massimo ente regionale. La partita si giocava tra Donatella Tesei, candidata per il centro-destra, e Vincenzo Bianconi, di centro-sinistra. Ad avere la meglio è stata proprio la Tesei, che si è piazzata prima con il 57,4% delle preferenze. Sono state oltre mille le sezioni scrutinate, e già dall'avvio delle operazioni di sfoglio si ...

Regionali Umbria - Salvini a Radio24 : “M5s dimezza i voti perché è il partito dei no” : Ma figurati? Così il leader della Lega Matteo Salvini a Radio24, intervistato da Maria Latella e Simone Spaetia, sui rumor secondo cui Di Maio sarebbe pronto a un nuovo governo giallo-verde cambiando il premier. Retroscena che Salvini definisce “sciocchezze”. “È l’ultima cosa a cui penso”, rimarca. “M5S ha dimezzato i voti in Umbria perché è il partito dei no a tutto” ha continuato Salvini, che poi ha risposto ...

Risultati elezioni Regionali Umbria 2019 : chi ha vinto e consiglieri eletti : Risultati elezioni regionali Umbria 2019: chi ha vinto e consiglieri eletti Trionfa il centrodestra in Umbria, Matteo Salvini si prende la sua auspicata rivincita, perde quota la coalizione di governo, con il Movimento 5 Stelle che crolla. L’esponente della coalizione di centrodestra Donatella Tesei ha conseguito il 57,55% dei consensi, staccando di molto l’esponente di centrosinistra Vincenzo Bianconi, che ha totalizzato il 37,48% delle ...

Chi ha vinto e chi ha perso davvero le elezioni Regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno visto una netta affermazione del centrodestra, con l'elezione di Donatella Tesei. La Lega è il primo partito, seguito da Pd e Fdi. Ma cosa è cambiato rispetto alle precedenti regionali del 2015? E quali sono le principali variazioni rispetto alle europee di maggio? Dal confronto emergono alcune sorprese, con il successo di Fratelli d'Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Regionali Umbria - Meloni : “Questo risultato un sonoro ceffone al governo rosso-giallo” : “Questo sonoro ceffone al governo rosso-giallo la dice lunga su quello che gli italiani pensano”. Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni, commentando l’esito del voto in Umbria che ha visto trionfare la candidata del centrodestra Donatella Tesei. L'articolo Regionali Umbria, Meloni: “Questo risultato un sonoro ceffone al governo rosso-giallo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Regionali in Umbria - Tesei dopo il trionfo : “Ringrazio i cittadini umbri - prova di maturità e coraggio” : “Ringrazio gli umbri che hanno dato una prova di grandissima maturità e di coraggio”: lo ha detto Donatella Tesei destinata a diventare presidente della Regione. “Non era per niente facile e scontato” ha aggiunto. Tesei ha quindi parlato di “necessità di cambiamento espressa dagli umbri”. “Governare la regione non sarà facile” ha aggiunto indicando in lavoro ed economia le priorità. L'articolo ...

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati per il governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...

