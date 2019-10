Manovra | Commissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell' Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Laeuropea si prepara a dare il suo viaal documento programmatico di bilancio, anche se il giudizio definitivo sullasarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.Laavrebbe tempo fino a mercoledì per contestare laa causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione del documento programmatico di bilancio, come era accaduto lo scorso anno con il governo giallo-verde.Tuttavia, dopo la lettera inviata la scorsa settimana dal ministro’Economia, Roberto Gualtieri, per rispondere a una richiesta di chiarimenti, lanon avrebbe intenzione di compiere altri passi procedurali prima del giudizio definitivo sullaprevisto nella seconda metà di novembre.

