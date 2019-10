Lecce | auto schiacciata da due Tir sulla superstrada per Brindisi | perde la vita una donna

Incidente sulla Brindisi-Lecce - auto schiacciata fra due tir : muore donna alla guida : Una Citroen C3 è finita sotto a un Tir rimanendo schiacciata sulla ss 613 all'altezza di Surbo. alla guida c'era una donna di cui al momento non si conosce l’identità. È accaduto poco prima delle 8: inutile ogni tentativo di soccorso.Continua a leggere

Figlio fuori dalla squadra : il padre incendia l'auto dell'allenatore delle giovanili del Lecce : Il mister non convocò il Figlio alla partita e così gli fece incendiare l’auto: l'autore del gesto è stato identificato dai carabinieri

Lecce - auto contromano per dieci chilometri sulla superstrada : un morto e due feriti : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione contromano, procedendo per circa dieci chilometri. Immediatamente gli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno ...

Lecce - cicloamatore travolto da un'auto sulla Salice-Veglie : è deceduto in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 14 settembre, in provincia di Lecce, precisamente lungo la strada che collega Salice Salentino a Veglie. Stando a quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, un uomo di 60 anni, Stephan Philippe Marical, un turista belga, è stato travolto da un'automobile che in quegli attimi transitava sulla stessa arteria stradale. L'uomo è spirato dopo poco in ospedale. Le cause del sinistro sono ancora tutte da ...

Auto travolge bici nel Leccese : morto un ciclista belga : Un turista belga di 60 anni, che faceva parte di un gruppo di ciclisti, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a Veglie (Lecce) dopo essere stato travolto da un’Auto. Secondo quanto si è appreso, il ciclista si trovava in coda al gruppo che stava percorrendo via Vecchia Salice, quando è avvenuto l’incidente. Alla guida della vettura vi era un uomo di Salice Salentino. L’uomo è stato trasporto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ...

Lecce - auto tampona un tir e rimane incastrata sotto al mezzo : muore una 57enne : Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina 10 settembre in provincia di Lecce, precisamente sulla strada provinciale che collega le cittadine di Trepuzzi e Squinzano. Sono ancora tutte in corso di accertamento le cause che hanno portato una Fiat Panda a urtare un tir di proprietà di una ditta specializzata in trasporti industriali ed eccezionali. Alla guida della vettura, che viaggiava in direzione di Squinzano, c'era la 57enne ...