Escherichia Coli | aumenta rischio se non lavi mani dopo essere andato in bagno

Apparato digerente e reni danneggiati : in Italia è allarme cozze e vongole infette da Escherichia Coli e Diarroica : allarme in Italia, Spagna e altri paesi membri della UE per vongole e cozze contaminare: possono contenere Escherichia Coli e Diarroica Shellfish Poisoning, batteri pericolosi per l’organismo umano. Le allerte sono state lanciate dal sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi Rasff dell’Unione Europea lo scorso 4 ottobre 2019. In base a quanto si legge, ad essere incriminate sono alcune partite di vongole prodotte in Italia e ...

Contaminazione da Escherichia Coli : prodotto ritirato dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ghiaccio a cubetti prodotto da Polo Nord Ice Cubes per la presenza di Escherichia Coli in quantità pari 10 UFC/100 ml (*). Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2 kg con il numero di lotto 9057 e il termine minimo di conservazione 31/08/2020. Come riporta il sito ”Il Fatto alimentare”, il ghiaccio a cubetti richiamato è stato prodotto da Polo Nord Ice Cubes ...

