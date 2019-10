Al via Braveheart di Roberto Saviano | la prima puntata è sul coraggio secondo Camus

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ladel nuovo format nato dalla collaborazione di Facebook e Ciaopeople e intitolato "" conè dedicata aldelle parolelo scritto francese Albert: "Le sue parole non sconfiggeranno la fame, non fermeranno le guerre, non annienteranno i virus, ma arriveranno ai lettori. Questo è: guardare la ferita e cercare la possibilità di guarirla".