Zucca | boom di richieste in autunno | dalla cucina all’intaglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nel pieno dell’lasi prende la sua rivincita e si impone tra i prodotti di stagione più ricercati e usati in. Perché se ormai Halloween impazza un po’ ovunque e detta nuove mode, è ben viva la tradizione tutta italiana delle zucche, usate sia per svariate ricette a tavola che come elemento decorativo in casa. A fine mese, spiega Coldiretti Padova, “assistiamo ad un vero e propriodie la nostra provincia vanta una lunga e consolidata produzione, nelle principali varietà, che si distinguono per forma, dimensione, colore e utilizzo“. Complessivamente, ricorda Coldiretti Padova, “nella nostra provincia sono 370 gli ettari coltivati a zucche in poco meno di 200 aziende agricole, concentrate per lo più nella Bassa Padovana, in particolare a Borgo Veneto e immediati dintorni, ma anche a Pernumia ed Anguillara“. “Quest’anno la ...

sergiofabi : Prevedo un boom di foto di smutandate vestite da streghe (secondo la loro zucca vuota) sexy o aspiranti tali per Halloween -