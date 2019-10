Maisie Williams e la moda | un gioco di coppia

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un look da copertina In Stella McCartney In Sacai In Givenchy Disegnato dal fidanzato In versione "siamo lapiù bella del mondo" Easy chic In JW Anderson In Christopher Kane In Helmut Lang In Thom Browne Street style diAbito nero e «chunkie» Balenciaga In Polo Ralph Lauren In Prada In Christopher Kane Fatale In Miu Miu In Thom Brown In tuta In Stella McCartney Una giacca importanteIn completo Thom Browne Rosa su rosaCon giacca Heron Preston In JW AndersonPitonata In Paul Smith Look da aeroportoIn Coach Arlecchino styleLook da imprenditrice creativa In versione 90s Illustrata Look da diva In Coach In Emporio Armani In Miu Miu In Kenzo Verde speranza Giallo abbaglianteConturbante Gingham dress Little black dressSporty-chic In tartan Sparkling Nero e fiori coloratiMissione spazialeIn Victoria Beckham Verde e neroCome una principessa Sicura di séBella in rosa Primi ...