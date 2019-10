DIRETTA GIGANTE MASCHILE SOLDEN Video streaming Rai | al via la 1manche!

LIVE Sci alpino - Gigante Soelden 2019 in DIRETTA : dominio francese con Pinturault e Faivre! Lontani gli azzurri. Alle 13.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Niente da fare per Paris che è praticamente fuori dalla seconda manche con 2”52 di ritardo, 29mo. Vi terremo aggiornati sui risultati degli altri tre italiani in gara 10.54: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 30 discese: Pinturault (Fra) 1’07”10 Faivre (Fra) +0”02 Odermatt (Sui) +0”33 Kranjec (Slo) +0”34 Read (Can) 0”45 10.52: Il trentesimo a scendere, l’elvetico ...

Le dichiarazioni della vigilia degli Azzurri – La lista di partenza e il programma tv Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della prima manche del Gigante di Soelden che apre la 54esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile! La gara tra le porte larghe sul ghiacciaio del Rettenbach è il tradizionale appuntamento di inizio della stagione ma negli ...

14.17: Questa la classifica finale: Robinson, Shiffrin, Worley, Holtmann, Brignone, Tviberg, Gritsh, Gut-Behrami, Gisin, Siebenhofer. 14.13: Federica Brignone è quinta a 87 centesimi. La valdostana è la migliore delle azzurre ed è anche l'unica nella Top-10. Dodicesima Marta Bassino, più indietro le altre ...

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOLDEN/ Streaming video Rai : infortunio Bernadette Schild : DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOLDEN Streaming video Rai, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre, oggi 26 ottobre,.

13.57: La neve ormai ha smollato. Vlhova è nona a 75 centesimi. Adesso è veramente impossibile fare il tempo. Tviberg continua a sognare. 13.56: Lontanissima anche la norvegese Stjernesund. Quattordicesima a 1.39 da Tviberg. Ora la pista sembra davvero molto rovinata. 13.52: Solamente diciannovesima Francesca Marsaglia, che ha commesso tantissimi errori, chiudendo a 1.76. 13.50: Addirittura ...

13.18: Quarto posto per la slovena Robnik. Sono scese le prime dieci ed in testa c'è sempre la norvegese Tviberg. Ottava posizione per Roberta Melesi. 13.14: Anche l'americana O'Brien finisce lontana dalla testa della classifica (+1.45). Roberta Melesi è al momento sesta. 13.12 Subito un brutto errore per l'austriaca Haaser, che paga sei secondi dalla vetta. 13.11: ...

12.45: Mikaela Shiffrin punta a conquista la vittoria numero 61 della carriera in Coppa del Mondo, l'undicesima in Gigante. 12.38: Al comando dopo la prima manche c'è Mikaela Shiffrin, che ha un vantaggio di 14 centesimi sulla giovanissima neozelandese Alice Robinson e 89 su Federica Brignone. 12.35: Saranno cinque le azzurre al via nella seconda manche: Federica Brignone (3), ...

11.34: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. Buona giornata 11.33: Qualificate per la seconda manche anche Irene Curtoni, 18ma e Roberta Melesi 29ma. Peccato per Goggia, 32ma a 3 centesimi dal trentesimo posto 11.33: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Shiffrin Mikaela USA 1:07.89 2 Robinson Alice NZL 1:08.03 ...