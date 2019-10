Alienazione parentale | perché i suoi sostenitori sfuggono ai confronti?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dopo la dura presa di posizione per il decreto del Tribunale dei Minori sul caso di Laura Massaro da parte di D.i.Re – Donne in rete, Cgil, Uil, di deputate e senatrici, sul sito di Psicologia giuridica è stato pubblicato l’articolo Non sono tutti casi difirmato dallo psicoterapeuta Marco Pingitore e dal neuropsichiatra infantile Giovan Battista Camerini, da sempre convintidell’. I due professori scrivono: “Sembra che la maggior parte dei genitori, mediante i loro avvocati, utilizzi questo costrutto giuridico per ottenere ragione in Tribunale e per spaventare la controparte: facciamo levare il figlio al tuo/alla tua cliente. In verità, possiamo tranquillamente affermare che la maggior parte dei casi che riscontriamo, sia in qualità di Ctu sia di Ctp, non c’entrano proprio nulla con l’. In ...

