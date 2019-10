Terrore in un circo | orso aggredisce durante lo spettacolo un clown | spettatori in fuga

Fonte : baritalianews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Momenti diunoin unnella città russa di Olonets. Un, non si sa per quale motivo, ha aggredito,unopreparato più volte, un. Il video della brutale aggressione è diventato molto virale sui social . Da quanto è stato reso noto, l’aggressione è avvenuta mercoledìunoa Olonets una città russa a 200 chilometri da San Pietroburgo. I tantipresenti sono stati presi dal panico e subito dopo l’aggressione in molti hanno cercato una via di. L’all’improvviso ha attaccato ildomatore che non si aspettava un simile gesto dall’animale. Un altropresente alloha iniziato a colpire a calci l’per cercare di allontanarlo. Sembra che poi l’, dopo la violentissima aggressione abbia tentato di aggredire uno spettatore e a quel punto l’animale è ...

