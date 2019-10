Subito beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite | aderire al programma fino al 4 novembre

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 26 ottobre 2019) Bel modo di cominciare il weekend per chi aspetta da tempo la10 su20. Proprio in Italia ilsperimentale è appena partito, solo a qualche ora di distanza rispetto a quanto accaduto in Europa nel pomeriggio di ieri 25 ottobre. Quali sono i primi dettagli disponibili sul pacchetto software di test? Proprio come un fulmine a ciel sereno, meno di 24 ore fa, ilè stato appunto reso disponibile nel vecchio continente per il modello più piccolo della serie20. Era risaputo che per il lancio anche italiano non sarebbe trascorso molto tempo ed in effetti, come ben visibile dallo screen shot presente a fine articolo, possiamo confermare l'avvio di questa fase sperimentale entro i nostri confini a partire dai primi minuti dopo le 00.00 di oggi 26 ottobre. Comealla10 sul proprio20? Come ...

wordweb81 : Subito beta EMUI 10 su #HuaweiMate20Lite, aderire al programma fino al 4 novembre - OptiMagazine : Subito la beta #EMUI10 su #HuaweiMate20Lite in Italia, come aderire fino al 4 novembre - zazoomblog : 6 grosse novità per la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20: cosa cambia subito - #grosse #novità #Huawei #cambia… -