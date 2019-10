Solo un pari al via del Mare | la Juve rischia il sorpasso dell’Inter

Europa League : rigore beffa al 95' - per Roma Solo un pari : Un pari beffa al 95' che fa ancor piu' male perche' arrivato su un rigore che definire dubbio agli occhi di una Var virtuale (che in Europa League ancora non c'e') e' davvero un eufemismo. E cosi', una buona Roma nonostante le tante assenze, passata in vantaggio con Zaniolo nel primo tempo, si vede raggiunta proprio sul traguardo da un Borussia Moenchengladbach tosto e capolista in Bundesliga, ma che nell'ultima parte della partita aveva tirato ...

Belen - lato b senza pari in uno slip inesistente. E i fan si inchinano : “Solo tu puoi!” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono volati alle Maldive. Tra un impegno in televisione e un altro, la coppia d’oro del gossip e dei social, tornata insieme da qualche mese dopo un lungo periodo di lontananza, ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax nel paradiso tropicale situato nell’Oceano Indiano. Ma naturalmente hanno entrambi continuato ad aggiornare i rispettivi follower di Instagram con video e foto. Ma sono soli a ...

Nome ‘Alto Adige’ - Svp corre ai ripari per paura dell’impugnazione. Il vero nodo è la norma sull’accesso agli albi di chi parla Solo tedesco : La cancellazione del termine ‘Alto Adige‘ dal testo di una legge ha scatenato un putiferio indesiderato per la Südtiroler Volkspartei, il partito di governo a Bolzano che pure quell’emendamento proposto dalla destra tedesca lo ha approvato. Nel fine settimana sono proliferate una serie di notizie erronee, riportate dai principali quotidiani nazionali, secondo cui la parola ‘Alto Adige’ sarebbe stata abolita per ...

Risultati qualificazioni Euro 2020 – Germania e Austria corsare - Solo pari Croazia : le classifiche [FOTO] : Risultati qualificazioni Euro 2020 – Tornano in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni potrebbero strappare il pass già in queste giornate. Tra queste c’è l’Italia, impegnata all’Olimpico di Roma contro la Grecia. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato, nel primo match successo del Cipro contro il Kazakistan, finisce 1-2. Il Belgio ne ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (12 ottobre). Italia qualificata - Solo pari per la Spagna. La Danimarca batte la Svizzera : L’Italia stacca il biglietto per gli Europei 2020. Gli azzurri hanno superato per 2-0 la Grecia, centrando la qualificazione e anche il primo posto nel girone. La squadra di Mancini è a punteggio pieno nel gruppo D dopo questo successo firmato dalle reti di Jorginho e Bernardeschi. Nel girone degli azzurri Miralem Pjanic rilancia le ambizioni della sua Bosnia. Nonostante la pesante assenza di Edin Dzeko, la nazionale bosniaca si impone per ...

Lombardia - parte iter per legge su aborto sicuro : “Solo l’8% di ospedali offre accesso a quello farmacologico. Superare disparità” : “Sono passati 41 anni dall’approvazione della legge 194, ma ancora oggi in Lombardia è difficile ricorrere all’aborto in maniera sicura e semplice”. Un problema che la campagna “aborto al sicuro” vuole Superare tramite una legge di iniziativa popolare che negli scorsi mesi ha raccolto 8436 firme nella sola regione Lombardia. “L’obiettivo non è cambiare la 194 ma renderla davvero effettiva superando alcune delle criticità nella sua applicazione” ...

Risultati Ligue 1 - 9^ giornata – Blitz Reims - Solo un pari per il Lilla - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per la nona giornata della Ligue 1. Turno che si è aperto con l’anticipo tra Amiens e Marsiglia. Sconfitta per l’Olympique. Dominio per il Psg che ha vinto 4-0 contro l’Angers, in rete ancora Icardi, le altre reti sono state realizzate da Sarabia, Gueye e Neymar. Cadono in trasferta Monaco e Nizza, rispettivamente contro Montpellier e Nantes. Il Lilla non va ...

Le romane in Europa League : Lazio vittoriosa - per Roma Solo un pari : Una vittoria e un pareggio. E’ il bilancio della serata europea delle due Romane. Bene la Lazio di Inzaghi, sprecona

Una Roma a rilento - Solo pari col Wolfsberg : Un pari tutto sommato giusto che fa felici soprattutto gli austriaci del Wolfsberg in una partita a corto di grandi emozioni. Nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, la Roma va via da Graz con un solo punto dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol fortunoso di Spinazzola. I giallorossi di Fonseca, che tra infortuni e riposi fa ricorso ad un sostanzioso turnover lasciando in panchina i pezzi da ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Non ci sono pari opportunità in Italia tra uomini e donne - il calcio è Solo un esempio” : Il tema delle pari opportunità è sempre caldo quando si parla di sport e non solo in Italia. Le discriminazioni di genere sono ancora esistenti nel tessuto connettivo della nostra società ed è frutto di un contesto culturale in cui la figura della donna è fin troppo stereotipata. Nel calcio, questo aspetto, è esaltato in quanto sport nazionale, volto a rappresentare solo quello maschile come unica interpretazione meritevole di rispetto. Ecco che ...

Video/ Frosinone-Venezia - 1-1 - : gol e highlights - Solo un pari per i ciociari : Video Frosinone-Venezia, risultato finale 1-1,: allo Stirpe i ciociari raccolgono solamente un punto, i lagunari si salvano dal KO.

Live - Non è la d'Urso - Matteo Salvini contro tutti. La Parietti e la piccola svista : "Lei ha Solo il 22%" : "Matteo Salvini contro tutti". È questo l'inizio della puntata di Live - Non è la d'Urso dove, i cinque vip che più lo hanno attaccato hanno l'occasione di confrontarsi con il leader leghista. Tra questi anche Alba Parietti che subito punta il dito: "Lei ci ha dato in pasto ai suoi elettori" dice la

Champions : Barella salva brutta Inter - Solo pari con Slavia : Otto minuti possono sembrare lunghissimi, e nel calcio in effetti a volte lo sono. Lo dimostra per l'ennesima volta l'Inter che, nella nuova era di Conte, non voleva piu' essere pazza ma pazza lo e' ancora, eccome. In fondo non basta cancellare un inno per far scomparire un modo di vivere. Come l'anno scorso, i nerazzurri si ritrovano a dover inseguire all'esordio in casa in Champions League, ma questa volta, contro un avversario inferiore ...