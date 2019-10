Pusher con reddito di cittadinanza arrestato a Napoli

Luca ucciso dai Pusher “Dovevano consegnare la droga ai suoi amici” : Roma, due fermi per la morte di Sacchi. Il pm: “La fidanzata ha mostrato 2mila euro nello zaino e i giovani che volevano vendere l’hashish hanno deciso di rapinarla. Poi la colluttazione e lo sparo”

Luca Sacchi - i pm : «I due Pusher volevano i soldi della ragazza senza consegnare la droga» : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, fermati per l'omicidio di Luca Sacchi alla Caffarella «avrebbero dovuto consegnare dello stupefacente ad un gruppo di amici della vittima, ma in...

Morì dopo essere stata abbandonata in overdose da cocaina sulle scale di un condominio : arrestato l’amante-Pusher : Viviane era stata trovata cadavere sulle scale di un condominio a Rozzano (Milano) il 2 gennaio scorso. Il corpo era seminudo tra il piano terra e il primo piano di uno stabile Aler in via Ginestre. Uccisa da un’overdose di cocaina la prima ipotesi. Ma l’autopsia aveva raccontato un’altra storia evidenziando una concentrazione di 14 milligrammi di sostanza nel sangue, un livello altissimo se si considera che già attorno al 6 può ...

Il Pusher incontra la mamma di Pantani a Le Iene : "Non vogliono la verità" : “Sono 20 anni che lotto e quello che voglio da te è una mano”. Tonina, la mamma di Marco Pantani, guarda negli occhi Fabio Miradossa, lo spacciatore che riforniva il Pirata di cocaina. Giovedì 24 ottobre su Italia1 a partire dalle 21.15, andrà in onda lo speciale delle Iene “Com’è morto Pantani”. Alessandro De Giuseppe racconta tutte le cose che non ancora tornano sulla ...

“Sono un Pusher mi assolva” - si confessa e regala un chilo e mezzo di droga al prete a Piacenza : Il singolare episodio dopo la consueta messa domenicale quando il parroco di Borgotrebbia,, don Pietro Cesena, si è ritrovato davanti un giovane che si è detto pentito per quello che aveva fatto e a dimostrazione del suo rimorso ha lasciato al prete tutta la droga in suo possesso, circa un chilo e mezzo di marijuana.Continua a leggere

Massimo Pericolo racconta il passato da Pusher : 'Io avevo proprio bisogno di soldi' : Massimo Pericolo è con ogni probabilità l'uomo simbolo del 2019 del rap italiano, annata eccellente – come tutte ormai, dal 2016 in poi – per il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, almeno in termini di vendite, streaming e riscontro agli eventi live. Il rapper di Brebbia è infatti riuscito in pochi mesi a mettere in atto una vera e propria scalata ai piani alti del rap game, che ha ben pochi precedenti per rapidità in Italia. ...

Carabiniere ucciso - i 2 mila contatti del Pusher con un collega di Cerciello : Ecco la chat tra gli americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere uccisoa Roma e il mediatore degli spacciatori Sergio Brugiatelli: «Devi venire da solo»

Torino - Pusher prendono a calci e pugni i poliziotti durante un controllo antidroga : Gli spacciatori hanno aggredito gli agenti per avere modo di gettare della cocaina nel gabinetto: non sono però riusciti nel loro intento.Continua a leggere