Psoriasi | a Roma dermatologi | flashmob e scatti d’autore in occasione del World Psoriasis

(Di sabato 26 ottobre 2019) È indella Giornata Mondiale dellache domenica 27 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, maxi installazioni fotografiche e performance di danza “irromperanno” negli spazi della Galleria Alberto Sordi di. Non solo arte: saranno infatti presentia cui i cittadini potranno porre le proprie domande. Obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e incoraggiare i pazienti a non nascondersi, a superare l’impatto che questa malattia cronica della pelle ha su circa 2 milioni di italiani. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Corazza Onlus&Co e dall’Associazioneci Italiani Amici della Fondazione Corazza Onlus (APIAFCO). 12 i fotografi di fama internazionale chiamati a raccontare laattraverso Carlotta, affascinante modella per l’e portabandiera della Fondazione, e la sua pelle, mostrata senza remore nonostante le ...

