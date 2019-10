Maltempo | dopo piogge crolla la volta della chiesa del 1500 nel Pavese

Maltempo - dopo il disastro una tregua : e torna il caldo : Una tregua al Maltempo che, dall’inizio della settimana, ha colpito soprattutto il Nord Ovest. Oggi l’alta pressione migliora le condizioni atmosferiche su tutta l’Italia: pure se sul Piemonte e in Valle D’Aosta, anche nel pomeriggio, continuerà a piovere, altrove si potrà godere del sole e di un caldo anomalo per il periodo. Tornerà (per un paio di giorni) il bel tempo anche in Liguria e in Lombardia. Anche domani, mercoledì, la situazione sarà ...