L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus

L’Inter ha pareggiato 1-1 con lo Slavia Praga all’esordio nei gironi di Champions League : L’Inter ha pareggiato 1-1 in casa con lo Slavia Praga nella prima partita dei gironi di UEFA Champions League . Lo Slavia Praga era sfavorito ma ha interpretato al meglio l’incontro, rischiando poco e giocando con più intensità in entrambe le

Champions - L’Inter pareggia 1-1 in casa con lo Slavia Praga. Barella evita la sconfitta : Comincia maluccio l’avventura in Champions per l’Inter di Conte. Ma poteva andare decisamente peggio. Nel girone con Barcellona e Borussia Dortmund, i nerazzurri evitano la sconfitta solo grazi al maxi recupero concesso dall’arbitro: otto minuti. Comunque un pareggio interno contro quella che sulla carta è la squadra più debole del girone: lo Slavia Praga. Rete di Olayinka a metà ripresa e poi, appunto, quella dell’ex ...