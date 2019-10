Ceccarini | “Ibrahimovic al Napoli è solo un’idea | ma presto…”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019): Ibrahimovic al? È una grandissima occasione, perché nonostante i 38 anni Zlatan ha lo spirito e la voglia di un ragazzino Niccolònel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha scritto anche dele di Ibrahimovic accostato al club azzurro. Queste la sua analisi: “Ibrahimovic alper ora è, ma presto potrebbe anche diventare una possibilità concreta. È chiaro che un giocatore così forte non può che essere ambito, soprattutto se si considera che il suo contratto scadrà il 31 dicembre. È una grandissima occasione, perché nonostante i 38 anni Zlatan ha lo spirito e la voglia di un ragazzino ed è sempre determinante. È un vincente di natura, in grado di fare la differenza. De Laurentiis ha sempre avuto un debole per i campioni e Ibra è uno di questi. In più c’è il grande rapporto con Carlo Ancelotti nato quando entrambi si ...

