Anche i Google Home e Home Mini originali possono essere abbinati per un effetto stereo

Non solo Go : l’Ai di Google batte Anche gli archeologi : DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha appena imparato a decifrare incisioni antichissime, riempiendo i "vuoti" dovuti agli effetti del tempo

Google Suoni si arricchisce di tante nuove suonerie - Anche stagionali : Google Suoni, l'applicazione che contiene, gestisce e imposta le suonerie e i Suoni nei Google Pixel, è stata aggiornata da Google alla versione 2.2 con qualche gradita nuova aggiunta. L'articolo Google Suoni si arricchisce di tante nuove suonerie, anche stagionali proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia registra il sold out della Founder Edition - ma c’è la Premiere Edition in preordine Anche in Italia : Google Stadia Founder Edition registra sold out nelle vendite: ora c'è la Premiere Edition, ma non è la stessa cosa. L'articolo Google Stadia registra il sold out della Founder Edition, ma c’è la Premiere Edition in preordine anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Le Regole di Android 10 sono in roll out per i Google Pixel - Anche in Italia : Le Regole, anticipate qualche mese fa, sono finalmente in fase di roll out per i Google Pixel con a bordo Android 10 anche in Italia e sono pronte ad automatizzare ancor di più l'uso dello smartphone. L'articolo Le Regole di Android 10 sono in roll out per i Google Pixel, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 4 supportano la ricarica wireless veloce Anche con caricabatterie di terze parti : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano la ricarica wireless veloce a 10 W anche attraverso caricabatterie di terze parti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo I Google Pixel 4 supportano la ricarica wireless veloce anche con caricabatterie di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Autovelox - ora Google Maps li segnala Anche su iPhone : Dopo quello per Android arriva l'aggiornamento per iOS con la mappa sempre aggiornabile delle installazioni fisse e mobili

Google Maps : Anche gli utenti iOS possono segnalare gli ingorghi del traffico : Da gennaio di quest’anno gli utenti Android che usano Google Maps possono segnalare gli ingorghi di traffico. Una novità che l’app di navigazione ha “preso in prestito” dalla concorrente Waze, che non è più tale da quand’è stata acquisita da Google. Questa stessa possibilità apre ora anche a chi usa il navigatore con un iPhone. Analogamente a quanto accade con Waze, tutti gli utenti di Google Maps possono premere ...

Su Google cerchiamo già tutto. Ora possiamo cercare Anche lavoro : Google e LinkedIn lanciano nuove funzionalità sui loro portali (rielaborazione grafica: Gabriele Porro) Arrivano delle novità nel campo della ricerca del lavoro via internet. Google porta in Italia una nuova funzionalità che permetterà agli utenti in cerca di lavoro di usufruire del motore di ricerca per sondare internet alla ricerca di opportunità lavorative e LinkedIn lancia il suo hub per organizzare meeting lavorativi e pianificare eventi ...

C’è Anche tanto software per Google Nest Mini : ecco le funzioni disponibili : Scopriamo alcuni dettagli relativi ai nuovi dispositivi Google Nest e agli aggiornamenti destinati a migliorare quelli già esistenti, per renderli ancora più intelligenti. L'articolo C’è anche tanto software per Google Nest Mini: ecco le funzioni disponibili proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia farà il suo debutto il 19 novembre - Anche in Italia : Google Stadia ha finalmente una data di debutto ufficiale: il servizio di gaming in streaming di Big arriverà il 19 novembre 2019, anche in Italia L'articolo Google Stadia farà il suo debutto il 19 novembre, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL ufficiali : insieme a sua maestà il software - quest’anno - c’è Anche l’estetica. Sorprendono i prezzi : I Google Pixel 4 restituiscono la sensazione di non voler strabiliare in quanto a numeri: "il software vale di più", sembra il messaggio di Google L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL ufficiali: insieme a sua maestà il software, quest’anno, c’è anche l’estetica. Sorprendono i prezzi proviene da TuttoAndroid.

Ecco la Titan Security Key con USB-C di Google - che sveltisce le autenticazioni Anche su PC e smartphone : Poche ore prima dell'evento Made by Google di domani dal quale verranno fuori i Google Pixel 4 ma non solo, Google ha presentato Titan Security Key USB-C L'articolo Ecco la Titan Security Key con USB-C di Google, che sveltisce le autenticazioni anche su PC e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Anche i Google Pixel 4 avranno custodie in tessuto : eccole qui : A poche ore dalla presentazione dei nuovi Google Pixel 4, c'è spazio per qualche anticipazione dell'ultimo minuto, con una foto delle nuvoe cover. L'articolo Anche i Google Pixel 4 avranno custodie in tessuto: eccole qui proviene da TuttoAndroid.