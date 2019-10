Pordenone | aggredito e ucciso da due cani da difesa di una parente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un uomo di 74 anni, di Brugnera (), è statoda duedadi proprietà di una. Secondo una ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato nel recinto degli animali, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, per dar loro da mangiare. Assalita anche la moglie che lo aveva raggiunto dopo aver udito le sua grida. La donna è stata ricoverata in ospedale: non sarebbe in percolo di vita. L'articoloda duedadi unaproviene da Il Fatto Quotidiano.

