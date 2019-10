Maradona | “Mertens è nato centravanti ma non lo sapeva De Laurentiis | non fartelo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Sul Corriere dello Sport Francesco Marolda intervista Diego Armando. El Pibe de Oro racconta di vedere tutte le partite, soprattutto quelle di Coppa dei Campioni e di essersi emozioa guardare quella del Napoli contro il Salisburgo: “Emozionante. Non bellissima, ma bella. Perché quando si vince è sempre bello”. Su Mertens, che ha raggiunto e superato il suo record in soli 90 minuti. “Mi è sempre piaciuto. È simpatico. Soprattutto è bravo. Quando qualche anno fa lo vedevo prigioniero in panchina non me ne facevo una ragione. Infatti, una volta entrato in squadra non ne è uscito più”. Del belga, Diego dice che non è corretto dire che per farsi spazio ha dovuto intentarsi: “Non è così. Lui èma non lo. Tutti quei gol non li può fare uno che non è attaccante nell’anima, oltre che nel piede”. Ora, dice, facendogli i complimenti, “Mi aspetto ...

