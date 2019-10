Luca Sacchi ucciso a Roma | fermati e portati in carcere due 21enni

Omicidio Luca Sacchi a Roma - Morani contro Salvini : 'Polemica è barbarie - non ha rispetto' : L'Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì sera a Roma, ha scosso la Capitale e l'intero Paese. L'idea che qualcuno possa barbaramente essere ucciso solo per aver provato a difendere la propria fidanzata da uno scippo, regala un senso di inquietudine. A margine di ciò si è innescata una polemica politica che ha coinvolto l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e esponenti dell'attuale maggioranza giallorossa. Il dibattito ha riguardato un ...

Omicidio Luca Sacchi - chi sono i due ragazzi fermati : "Si erano nascosti" : I due fermati sono accusati di rapina e Omicidio in concorso. Secondo un'ipotesi investigativa, Luca Sacchi è stato ucciso...

Fermati i due killer di Luca Sacchi : Fermati per omicidio, dopo un lungo interrogatorio in Questura, i due giovani sospettati per la morte di Luca Sacchi, ucciso mercoledì sera a Roma. Il 24 enne freddato con un colpo di pistola alla testa. Il movente sarebbe stato una compravendita di droga finita male. I due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli. (Lapresse) Redazione ?

Ragazzo ucciso a Roma - i due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi portati via dalla questura e condotti in carcere : I sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto mercoledì scorso fuori dal pub John Cabot di via Mommsen, escono dalla questura dopo gli interrogatori e vengono condotti nella casa circondariale di Regina Coeli. I due fermati sono Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, di 21 anni, accusati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. L'articolo Ragazzo ucciso a Roma, i due sospettati dell’omicidio di Luca Sacchi portati ...

Presi gli assassini di Luca Sacchi - ma sul movente restano i dubbi : Sono stati fermati dopo l'interrogatorio i due ragazzi sospettati di essere gli autori dell'omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni ucciso a Roma. Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni, sono accusati di aver sparato al giovane in circostanze che ancora non sono state chiarite e che sembrano più complesse del tentativo di rapina ipotizzato in un primo tempo. Ascoltati da carabinieri e polizia dopo che una serie ...

Omicidio Luca Sacchi : fermati due sospetti : AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Dopo l’interrogatorio in Questura, i due ragazzi accusati dell’Omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati. Entrambi i 21enni sono accusati di concorso in Omicidio. Entrambi hanno precedenti penali: uno per spaccio di stupefacenti, l'altro per aggressione.AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Emergono nuovi dettagli dall’interrogatorio dei due ragazzi romani fermati. Luca e la fidanzata sembra volessero acquistare della droga. I ...

Luca Sacchi - arrestati i due assassini : scambio di droga finito male dietro la tragedia : Si chiamano Valerio del Grosso e Paolo Pirino, rispettivamente di 20 e 21 anni, e vivono a San Basilio i due autori dell'omicidio di Luca Sacchi, ucciso fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio. Poco dopo le 11 di venerdì 25 ottobre la procura ha emesso un decreto di fermo per omicidio