Lo stipendio minimo in Serie A | ecco tutte le cifre

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 25 ottobre 2019)calciatoreA – Quanto guadagna, come, un calciatore diA? A rispondere alla domanda è l’Associazione Italiana Calciatori, che spiega a quanto deve ammontare lo. L’AIC infatti riporta uno schema riassuntivo «degli importi lordi e netti che, ai sensi della vigente normativa come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, … L'articolo LoinA:le

BBilanShit : RT @CalcioFinanza: Lo stipendio minimo dei calciatori in Serie A: ecco tutte le cifre - CalcioFinanza : Lo stipendio minimo dei calciatori in Serie A: ecco tutte le cifre - CriptovaluteITA : Ad oggi acquistare un'auto significa sborsare in media $30.000 e dato che lo stipendio medio di un lavoratore è di… -