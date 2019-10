Incidente A1 | scontro tra tir tra Valdarno e Arezzo | tre feriti e traffico in tilt

Scontro nella galleria I Pianacci - nell'Incidente ferite 3 persone : Pescara - Tre persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente accaduto lungo la statale 714 'Tangenziale di Pescara' all'interno della galleria 'I Pianacci' dove sono rimaste coinvolte due autovetture. Il traffico è stato bloccato all'altezza del km 0,650, nel territorio comunale di Montesilvano (Pescara). Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco . I feriti sono ...

Incidente nel Mar del Giappone : scontro tra nave e battello - danni e feriti : Incidente nel Mar del Giappone: un’imbarcazione da pesca nordcoreana è entrata in rotta di collisione con una nave Giapponese dell’Agenzia nazionale della pesca, 350 km a nord della prefettura di Ishikawa. La Guardia costiera nipponica ha precisato che l’Incidente si è verificato nei pressi della penisola di Noto e circa 20 membri dell’equipaggio del battello nordcoreano sono caduti in mare, e l’imbarcazione ha ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra 2 auto : una vola nelle serre FOTO : Incidente stradale ieri sera sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro tra due auto, una Bmw X5 e una Volkswagen Touran. Una vola nelle serre

Incidente sulla statale 18 a Cosenza - scontro tra 3 auto : almeno 2 feriti e traffico in tilt : Incidente oggi sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di Cosenza: tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e almeno 2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Incidente Bardonecchia - fiamme dopo scontro tra tir : camionista morto carbonizzato : Incidente oggi sull'A32 che da Bardonecchia arriva a Torino. Tre tir si sono scontrati ed è scoppiato un incendio, in seguito al quale un camionista è morto carbonizzato nell'abitacolo del suo mezzo. Altre 3 persone risultano ferite, di cui una si troverebbe in gravi condizioni. Disagi alla circolazione, con il traffico fermo in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Incidente Agrigento - scontro tra tir e trattore in galleria : 1 morto - traffico in tilt : Incidente mortale oggi a Ribera, in provincia di Agrigento, sulla statale 115: un tir e un trattore si sono scontarti all'interno della galleria Mangone in direzione Sciacca per cause ancora in via di accertamento. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Terrasi, è morto sul colpo dopo che il mezzo sul quale viaggiava lo ha schiacciato capovolgendosi. Disagi alla circolazione.Continua a leggere

Incidente stradale : scontro tra auto : morte due donne e tre feriti : Incidente mortale ieri pomeriggio sulla provincia che da Augusta porta a Siracusa. morte due donne e tre feriti.

Incidente a Vittoria - scontro tra auto e tir : Grave Incidente stradale questa mattina sulla SS 115 in territorio di Vittoria. Una persona in prognosi riservata

Incidente Pinerolo - fiamme dopo lo scontro tra auto : morti padre e figlia piccola tra le lamiere : Incidente mortale oggi sulla strada statale Torino-Pinerolo: un papà e la sua figlia piccola sono morti dopo che l'auto a bordo della quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un Incidente. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che era su un'altra vettura insieme ad un altro figlio neonato. Indagini in corso.Continua a leggere

VIDEO Incidente Sebastian Vettel - lo scontro con Stroll visto dall’on-board : Una giornata nera, nerissima per Sebastian Vettel. Il tedesco sperava di rilanciarsi a Monza, dopo un periodo non propriamente scintillante, ma tutto è svanito già nel corso del sesto giro del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno con un errore alla variante Ascari che ha fatto da preludio ad un secondo passo falso, con il rientro in pista con contatto con Lance Stroll che ha portato a 10 secondi di penalizzazione per il tedesco. ...

Drammatico Incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile Incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 - GP Belgio 2019 : terribile Incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...