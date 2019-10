“È morto Alessandro Haber” | il tweet di Rai2 getta il pubblico nello sconforto Si scopre

Alessandro Ferras è morto ne L’Isola di Pietro 3? Elena e Caterina a Carloforte da sole : anticipazioni 18 e 25 ottobre : Alessandro Ferras morto ne L'Isola di Pietro 3 oppure no? La messa in onda della fiction si avvicina e i dubbi dei fan rimangono riguardo il destino dell'amato vice questore. L'attore che gli presta il volto, ovvero Michele Rosiello, ha annunciato già lo scorso marzo che non sarà nel cast della fiction in questo terzo capitolo e non per volere suo. A quanto pare la produzione ha voluto fare a meno di lui ma senza rinunciare alla figura del ...

Alessandro Valori morto - regista ucciso da infarto/ 'Stava per spiccare il volo' : morto Alessandro Valori: il regista aveva 54 anni. È stato stroncato da un infarto fulminante in un ristorante a Recanati: domani i funerali.

morto Alessandro Valori - il regista stroncato da un infarto a 54 anni : “Era a cena con due sceneggiatori di Hollywood” : È Morto a 54 anni il regista Alessandro Valori. Lunedì sera era a cena a Recanati, nelle Marche, con l’imprenditore della Rainbow di Loreto, inventore delle fatine Winx, Iginio Straffi, e due sceneggiatori americani quando è stato colto da un malore improvviso. Subito soccorso da un medico presente nel locale, è stato trasportato poi d’urgenza in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare: è Morto per un infarto ...