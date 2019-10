46enne romana condannata per spaccio Sospeso suo reddito di cittadinanza

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrestata dai Finanzieri una donna di 46 anni di Roma, che aveva trasformato un circolo ricreativo in gestione in una centrale didi cocaina. Con l’arresto è stata impedita la vendita di 155 dosi di droga. I militari sono stati attirati dal continuo andirivieni degli avventori in un esercizio sito nel quartiere tiburtino. Ciò ha fatto scattare la perquisizione dei locali, dove sono state rinvenute dosi già confezionate per un totale di 38 grammi di cocaina. All’esterno della centrale diera stato installato un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, al fine di controllare continuamente la zona esterna e in caso fronteggiare l’arrivo delle forze dell’ordine. Oltre alle dosi di cocaina, sono state sequestrate scatole di amminoacidi per il taglio, un tirapugni, un bilancino di precisione, denaro contante derivante dallo ...

