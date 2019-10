Tony Effe | dopo le critiche al cane da 5mila euro | dona stessa cifra a un canile

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Novella Toloni Il trapper della Dark Polo Gang ha staccato un assegno da cinquemila, che serviranno per realizzare nuovi box riscaldati per i cani abbanti deldi Milanoè tornato con il nuovo singolo, "Bassotto", dedicato al suo ormai famoso cagnolino Cookie che, per l'occasione, compare come una star sulla cover del singolo. Lo stesso bassotto che, mesi fa, fece finireal centro di una polemica social per il suo valore. Il trapper della Dark Polo Gang, infatti, confessò di averlo pagato cinquemilae molti follower non gradirono lo spreco di denaro e la sua ostentazione. Un episodio non nuovo per il rapper, che poche settimane fa fu criticato per aver giocato a basket con un mazzetta di banconote. Oggi, a distanza di tempo,è tornato sulla vicenda ma in modo totalmente diverso: con un gesto di solidarietà nei confronti dei ...