La ricerca che ha insegnato a guidare ai ratti

Calcio - la ricerca scientifica che terrorizza i giocatori : "Qual è la causa di demenza e Alzheimer" : I colpi di testa nel Calcio sarebbero causa di demenza e patologie neurodegenerative. A dirlo è uno studio epidemiologico retrospettivo di un gruppo di ricercatori dell'università di Glasgow diretto da Daniel F. Mackay, il quale ha condotto degli studi su un gruppo di circa 7.000 ex calciatori profe

Manovra - il ministro Fioramonti : “Risorse per scuola - università e ricerca sembrano essere poche. Sono preoccupato” : “La Manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del “Patto per la ricerca” a Montecitorio, sostenendo che “le risorse Sono molto lontane da ...

Incontro all’Unical con Riccardo De Ritis - il ricercatore INGV che ha scoperto il complesso vulcanico nel Tirreno : Lunedì 21 ottobre alle 11:30 nella sala stampa dell’Università della Calabria il dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra di concerto con la sede regionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia promuovono un Incontro con il geologo Riccardo De Ritis. Il ricercatore della sezione Roma 2 dell’INGV è il fautore della recente scoperta del complesso vulcanico a largo della costa tirrenica calabrese. Il seminario, dal ...

Distrofie retiniche - la ricerca apre nuovi orizzonti terapeutici : nuovi orizzonti terapeutici per combattere le patologie della retina, grazie alla ricerca scientifica. Dei traguardi raggiunti se ne è parlato a Milano, nel corso del convegno 'Distrofie retiniche - le risposte della ricerca e il contributo del paziente' organizzato da Retina Italia onlus. Al centro del dibattito patologie che colpiscono nell'infanzia e nell'adolescenza, riducendo il campo visivo fino alla cecità. Assia Andrao, presidente ...

Quali sono stati gli anni più felici per il mondo? Lo dice una ricerca che fotografa due secoli di felicità : Che avesse ragione Woody Allen? A ripensare al suo Midnight in Paris sembrerebbe di sì. Almeno in parte. Perché la Belle Epoque, i ruggenti anni ’20 (periodi nei Quali il protagonista della pellicola “bighellonava” grazie a una carrozza capace di viaggiare nel tempo e nello spazio) e i primi anni 2000 sono stati i periodi più felici per il mondo. In Italia c’è stato un lento e costante declino negli anni del fascismo e un ...

Odiate le ottiche sporgenti degli smartphone? Una ricerca ha pronta la soluzione : Un gruppo di ricerca dell'Università dello Utah ha prodotto un sensore fotografico sottile e leggero L'articolo Odiate le ottiche sporgenti degli smartphone? Una ricerca ha pronta la soluzione proviene da TuttoAndroid.

Una ricerca ha dimostrato che solo pensare a un’attività motoria facilita la riabilitazione : Lo sport non fa bene solo a muscoli e articolazioni, ma anche al cervello. E in diversi modi. Lo spiega, al Corriere Salute, Mauro Porta, direttore del Centro malattie del movimento dell’Irccs Galeazzi di Milano. “Le performance sportive di un individuo sono condizionate dall’attività della sua corteccia cerebrale prefrontale laterale, che elabora le sensazioni di stanchezza, dipendenti da meccanismi di autoprotezione cerebrale. Ma ...

Uccide la moglie a coltellate e poi fugge : 47enne ricercato dai carabinieri Videoscheda : Femminicidio nella notte a Cologno al Serio. La donna, moldava d’origine, è stata uccisa davanti alla casa della sorella. Si cerca un italiano di 47 anni

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

Magneti Marelli - cassa integrazione per 910 a Bologna e Crevalcore. “Anche gli ingegneri di ricerca e sviluppo - brutto segnale per futuro’ : Hanno perfezionato l’acquisto da Fca a maggio ed è bastato il tempo di un’estate per mandare quello che la Fiom-Cgil considera un “brutto segnale per il futuro”. Per un periodo di 13 settimane, tra fine ottobre e gennaio 2020, l’ormai ex Magneti Marelli – ora solo Marelli Europe – ha deciso di mettere 910 lavoratori degli stabilimenti di Crevalcore e Bologna in cassa integrazione ordinaria. In sostanza, ...

21 anni di Google - il compleanno del motore di ricerca che ci ha cambiato la vita : Oggi è il compleanno di Google: il 27 settembre 1998, in un garage di Menlo Park, i fondatori Sergey Brin e Larry Page festeggiavano il primo record di pagine indicizzate sul motore di ricerca. Oggi Google risponde ogni giorno a triliardi di domande da parte degli utenti di tutto il mondo, e ha completamente rivoluzionato il nostro modo di cercare informazioni e usare Internet.Continua a leggere

Cambiamento climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

Concorsi truccati? I rettori vogliono scegliersi i ricercatori. Ma non è così che si premia il merito : di Giambattista Scirè* Ci vuole una certa faccia tosta, lo ammettiamo. In un recente articolo (Repubblica, 21-9-2019), i tre rettori degli atenei milanesi (Statale, Bicocca e Politecnico) hanno rivendicato di volersi scegliere personalmente i ricercatori e chiesto più poteri di quelli che già hanno. Il loro ragionamento suona pressapoco così: “I Concorsi sono fasulli? Bene, aboliamoli” oppure “Altrove non ci sono Concorsi e ...