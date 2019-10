Il palco di Narni è un errore | Italia Viva è invitata | ma non ci sarà

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il capogruppo dial Senato, Davide Faraone, risponde al telefono: “Sto andando verso l’aeroporto”.Scusi senatore, da Roma per andare in Umbria non serve l’aereo.“Infatti non vado in Umbria. Torno a Palermo”.Ma venerdì mattina sullo stessoci saranno Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio per la chiusura della campagna elettorale. Fate parte della stessa coalizione, ma voi dinon ci sarete?“Pur sostenendo come governatore Vincenzo Bianconi, noi dinon andiamo, perché non abbiamo candidati di”.Ma siete stati invitati?“Certo, non è un problema di invito. Hanno invitato Ettore Rosato e il ministro Teresa Bellanova, ma hanno declinato. Non andiamo perché non c’è la nostra lista in questa competizione. Siamo appena nati. Poi se ...

