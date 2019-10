Roma | Lezzi attacca | ' Di Maio fermi sproloqui Spadafora | Raggi non è problema' **

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il ministronon parla per mio conto, anche se ha la presunzione di esprimere le opinioni del M5S. Faccio parte a pieno titolo del M5S e l'amministrazione di Roma non rappresenta, per me, alcun. La nostra sindaca, vi ricordo sotto scorta, ha ereditato l

marinnela : Barbara Lezzi: Il ministro Spadafora non parla per mio conto, anche se ha la presunzione di esprimere le opinioni d… - NellyEnne : Spadafuori la spara fuori ???? Barbara Lezzi: Il ministro Spadafora non parla per mio conto, anche se ha la presunzio… -