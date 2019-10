Raffaella Carrà attacca La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Raffaella Carrà contro La vita in diretta : "Va alleggerita - è colpa di Rai1" : Raffaella Carrà attacca La vita in diretta e Rai1. Lo fa nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di A raccontare comincia tu, in onda su Rai3 da domani sera, rispondendo ad una domanda di Blogo.La conduttrice, parlando del suo rapporto con il piccolo schermo, spiega di essere "ancora legata alla televisione generalista". Poi l'affondo nei riguardi del contenitore di Rai1 condotto quest'anno da Lorella ...

A raccontare comincia tu - seconda stagione : conferenza stampa con Raffaella Carrà : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di A raccontare comincia tu, il programma con Raffaella Carrà in onda su Rai3 da giovedì 24 ottobre alle ore 21.20. Presenti la conduttrice e gli altri autori della trasmissione, ossia Sergio lapino, Giovanni Benincasa, Salvo Guercio e Caterina Manganella. Previsto anche l'intervento del direttore di rete Stefano Coletta. Blogo seguirà ...

A raccontare comincia tu : Loretta Goggi e Raffaella Carrà insieme su Rai3 (Anteprima Blogo) : Il debutto è previsto per giovedì 24 ottobre in prima serata su Rai3 per la seconda edizione di A raccontare comincia tu. Il programma condotto da Raffaella Carrà che torna in televisione dopo la prima serie, vedrà come super ospite, anzi super protagonista un vecchio e caro amico di Raffaella e grande icona della musica leggera italiana: Renato Zero.prosegui la letturaA raccontare comincia tu: Loretta Goggi e Raffaella Carrà insieme su Rai3 ...

Il caschetto biondo di Raffaella Carrà? La verità : “Come sono al naturale” : Raffaella Carrà è un mito, un’icona, la regina della televisione italiana. E da tempo immemore porta i capelli così: con un taglio a caschetto biondo platino. Certo, in quasi 50 anni di onorata carriera un po’ è cambiato, nella lunghezza e nel colore, ma resta una garanzia per chi la ama. Ma in realtà pochi ricordano come lo storico look della presentatrice non sia affatto naturale, né che risalga a una fase relativamente avanzata della sua ...

Maria De Filippi in Rai : Raffaella Carrà svela cos’è successo : Maria De Filippi, A raccontare comincia tu: Raffaella Carrà svela cos’è successo con lei Oggi Raffaella Carrà ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione ha parlato ovviamente della nuova edizione di A raccontare comincia tu che tornerà su Rai3 a partire da Giovedì 24 Ottobre per 4 appuntamenti. Tuttavia Raffaella Carrà, in questa circostanza, ha anche voluto esprimere una sua ...

Giancarlo Magalli : "Simona Ventura brava - Roberta Capua grande classe - Raffaella Carrà abita a casa mia" : Giancarlo Magalli, ospite di 'Vieni da me' su Rai1, ha raccontato aspetti inediti della sua vita. Prima di debuttare in tv, l'amatissimo presentatore ha lavorato nei primi villaggi turistici:prosegui la letturaGiancarlo Magalli: "Simona Ventura brava, Roberta Capua grande classe, Raffaella Carrà abita a casa mia" pubblicato su Gossipblog.it 03 ottobre 2019 14:43.

Raffaella CARRA'/ Gianni Boncompagni - il gioco dei fagioli - No non è la Bbc - : RAFFAELLA Carrà ricorda Gianni Boncompagni a No, non è la Bbc, la serata evento in onda su Rai 1. Il sodalizio artistico, la vita di coppia e...

No - Non è la Bbc : Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in una serata evento su Rai2. Tra gli ospiti Raffaella Carrà e Ambra Angiolini : Gianni Boncompagni e Renzo Arbore Renzo Arbore si riaffaccia nella prima serata di Rai2, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata Gianni Boncompagni. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – la serata evento con cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché ...

Raffaella Carrà e Loretta Goggi insieme in un campo di golf : Raffaella Carrà e Loretta Goggi sono più amiche che mai, come mostra il settimanale “Chi”, che le immortala in un campo da golf all’Argentario, se la ridono di gusto. Le due primedonne della televisione italiana si sono recentemente rincontrate per le riprese della trasmissione della Carrà “A raccontare comincia tu” e da allora hanno ripreso a frequentarsi come ai vecchi tempi.

Tale e Quale Show : Loretta Goggi in prima serata con Raffaella Carrà : Loretta Goggi e Raffaella Carrà in prima serata dopo Tale e Quale Show: la novità Altro che rivali! Loretta Goggi e Raffaella Carrà sono più amiche che mai. Come mostrano le immagini pubblicate sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la cantante e la conduttrice si sono ritrovate in un campo da golf all’Argentario, ridendo di gusto. Le due primedonne della televisione italiana si sono divertite a giocare insieme. Presto i ...