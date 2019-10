Ornella Vanoni in lacrime ad Amici | “Scusa Pamela | non ti ho guardato”

Amici Celebrities : Ornella Vanoni lascia Mediaset per uno show suo? : Ornella Vanoni condurrà uno show musicale dedicato a lei su Rai1 dopo Amici Celebrities? Da qualche settimana è impegnata in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset come giudice ad Amici Celebrities, ma lo show lanciato da Maria De Filippi e ora condotto da Michelle Hunziker, come si sa, sta per terminare, dunque Ornella Vanoni pare stia già pensando al suo prossimo impegno televisivo. E a svelare un’indiscrezione su quella che ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi eliminata scoppia in lacrime. Lo scontro con Ornella Vanoni : "Io ce l'ho messa tutta e ci sta che non possa arrivare a tutti". Laura Torrisi è scoppiata in lacrime durante l'ultima puntata di Amici Celebrietis su Canale cinque, dopo aver ricevuto la notizia dell'eliminazione e a poco serve l'abbraccio della conduttrice Michelle Hunziker che ha cercato così d

Laura Torrisi piange per le critiche di Ornella Vanoni : La semifinale di Amici Celebrities non è stata facile per Laura Torrisi che, prima di dire addio al sogno della finale, è stata sopraffatta dalle critiche di Ornella Vanoni. Già nelle puntate precedenti, la Torrisi aveva dovuto fare i conti con i giudizi non troppo benevoli della giudice del talent show, ma durante la quinta puntata di Amici Celebrities non è riuscita a trattenere quelle lacrime che, solitamente, ha versato di nascosto dalle ...

Ornella Vanoni fa piangere Laura Torrisi : Maria De Filippi interviene : Amici Celebrities: Laura Torrisi criticata duramente da Ornella Vanoni La concorrente Laura Torrisi si è da poco esibita ad Amici Celebrities cantando ‘E penso a te’ di Lucio Battisti ottenendo grandi applausi tra il pubblico lì in studio che evidentemente ha molto apprezzato. Tuttavia c’è chi invece nella giuria non ha affatto gradito la sua esibizione: Ornella Vanoni. Difatti quest’ultima, dopo che la De Filippi e la ...

Amici Celebrities : Ornella Vanoni fa una strana osservazione su Giordana : Giordana Angi ad Amici Celebrities: il commento spiazzante di Ornella Vanoni Durante la prima manche ad Amici Celebrities c’è stato un bel duetto tra Pamela Camassa e Giordana Angi. Le due hanno cantato la canzone Amami di Emma Marrone. A fine esibizione Michelle Hunziker ha chiesto ovviamente un parere alla giuria. E a quel punto Ornella Vanoni ha fatto una strana osservazione su Giordana che ha un po’ sorpreso tutti, conduttrice ...

Amici Celebrities - anche Ornella Vanoni massacra Filippo Bisciglia : "Deve stare zitto. Maria De Filippi..." : La lite tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi ad Amici Celebrities continua a far discutere. Il conduttore di Temptation Island si è già scusato pubblicamente su Instagram, eppure c’è ancora chi continua a tornare sull'accaduto. Tra questi, due giurati del programma di Canale 5, Platinette e Orn

Ornella Vanoni : ‘Ora o mai più era una delizia - con tutte quelle liti…’ : Ornella Vanoni è il nome di punta della giuria di Amici Celebrities, che dalla quarta puntata trasloca dal sabato al mercoledì sera su Canale 5, e in effetti il ruolo che ricopre nel talent show in versione vip è di suo gradimento, come conferma in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 8 ottobre, anche se confessa che preferirebbe fare il coach. Ornella Vanoni e le liti Ora o mai più Nel suo passato recente c’è già ...

Amici Celebrities - Ornella Vanoni su Platinette : “Mi ruba lo spazio!” : Ornella Vanoni critica Platinette prima della puntata di Amici Celebrities 2019 Le giurate di Amici Celebrities Ornella Vanoni e Platinette hanno conquistato i telespettatori e i social ricevendo più attenzioni rispetto ai concorrenti della squadra Bianca e della squadra Blu. Le due non perdono mai occasione di discutere su svariati temi e, in ogni puntata, si rendono protagoniste di siparietti molto divertenti. A Tv Sorrisi e Canzoni, Ornella ...

Amici Celebrities - Ornella Vanoni show : “Io sono erotica nelle intenzioni : l’intellettuale mi faceva stare male - il camionista mi scop***” : Ieri sera, durante la puntata di Amici Vip in onda su Canale5, Platinette e Ornella Vanoni si sono rese protagoniste di un nuovo siparietto dopo l’esibizione di Raniero Monaco di Lapio: “Posso farti una domanda, ma tu ti senti più uomo o più donna?”, ha chiesto la cantante alla giurata. “Tesero, tu sei ancora ai generi, io li ho superati da un pezzo. Io sono oltre”, ha replicato Platinette con il successivo commento ...

Ornella Vanoni ‘litiga’ con Platinette : “Ti senti più uomo o più donna?” : Ornella Vanoni sbotta contro Platinette ad Amici Celebrities: “Ti senti più uomo o più donna?” Battibecco tra Platinette e Ornella Vanoni durante la terza puntata di Amici Celebrities di sabato 5 ottobre. La grande artista ha cercato lo spazio giusto per punzecchiare Mauro Coruzzi in arte Platinette sulla sua sessualità, dopo un commento di gusto di Platinette a Raniero Monaco di Lapio. In particolare, la giudice con la storica ...

Giordana Angi fa una rivelazione su Ornella Vanoni dopo le critiche : Amici Celebrities: Giordana Angi ‘giudica’ Ornella Vanoni prima della puntata Sono passati quattro mesi da quando Giordana Angi si è classificata al secondo posto al Serale di Amici, vinto dall’amico – collega Alberto Urso. Quello stesso studio svuotato dai coriandoli, dopo la proclamazione di Alberto Urso, ha riaperto i battenti per la sua prima versione Vip: parliamo di Amici Celebrities. Giordana Angi è capo della ...

Amici Celebrities 2019 - Mauro Coruzzi su Ornella Vanoni : “E’ severa” : Mauro Coruzzi ad Amici Celebrities: la confessione su Ornella Vanoni Due settimane fa è iniziata la prima edizione di Amici Celebrities 2019. E la giuria del nuovissimo talent show vip è formata da Giuliano Peparini, Ornella Vanoni e Mauro Coruzzi. E proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna, facendo una clamorosa confessione sulla sua compagna di giuria. Cosa ha detto? Dapprima ha ironizzato, e successivamente ...

