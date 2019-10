Monterotondo | morta bimba di 8 anni «Soffocata da un boccone a scuola» Disposta

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) È stata vista diventare cianotica e poi cadere a terra, poco dopo aver pranzato. Tragedia in undi, alle porte di Roma. Intorno alle 14 di ieri una bambina di 8che...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Una bambina di 8 anni è morta in ospedale dopo essersi sentita male in una scuola di #Monterotondo - Agenzia_Italia : Una bambina di 8 anni è morta in ospedale dopo essersi sentita male in una scuola di #Monterotondo - Today_it : Muore dopo un malore a #scuola: aveva 8 anni -