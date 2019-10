In The Flash 6 la morte di Barry si avvicina | chi prenderà il suo posto? Video

In The Flash 6 Barry si prepara alla crisi e svela i dettagli sull’Arrowverse : Finalmente la coppia di eroi si è ricomposta e negli Usa, qualche ora fa, al martedì sera, sono andati in scena in coppia proprio Barry e Oliver, Arrow 8 e The Flash 6. Mentre nel primo caso Oliver ha avuto già a che fare con i primi effetti della crisi e con la sua distruzione, nel secondo proprio Barry inizia a prepararsi per la crisi districandosi tra i casi del giorno e la sua morte che si avvicina a grandi falcate. Un giorno di ...

Ascolti tv USA martedì 8 ottobre - ritorno stabile per The Flash - cala NCIS senza Ziva : Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – calano NCIS e FBI, bene il ritorno di The Flash Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – Leggero calo per This is Us a 7,2 milioni e 1.6 di rating che perde lo 0.1 settimana dopo settimana ed è costretta anche a cedere la palma di serie tv più vista live della tv americana scalzata da 911 che lunedì ha raggiunto 1.7 di rating con 7,3 milioni. Restando in casa NBC alle 20 The Voice conquista 1.5 con 8,4 ...

The Flash 6 parte con il botto tra buchi neri e lacrime : chi è Chester P. Runk? : Il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato e finalmente anche The Flash 6 ha fatto il suo debutto qualche ora fa negli Usa ripartendo dal momento in cui Nora è morta, almeno in senso pratico, e i suoi genitori non sono nemmeno riusciti ad ascoltare le loro ultime parole lasciate in un video andato subito distrutto. Cosa avrà voluto dire Nora ai genitori? Questa potrebbe essere una delle chiavi della nuova stagione che, subito dopo, ci ...

The Flash 6 riparte dal lutto di Barry e punta al crossover di dicembre : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione : Il martedì che tutti stavano aspettando ormai quattro mesi è arrivato e questa sera, su The CW negli Usa, debutterà The Flash 6. La nuova stagione della serie che, virtualmente, da quest'anno prenderà le redini di quello che fino ad adesso abbiamo conosciuto come l'Arrowverse. Con la fine della serie con Stephen Amell è proprio Grant Gustin "l'anziano" di questo pianeta a parte costruito dalla rete giovane americana ma lo stesso Oliver ci ha ...

Il nuovo trailer di The Flash 6 annuncia la crisi imminente e mostra Tom Wells in versione villain? : L'8 ottobre si avvicina a grandi passi e con esso anche The Flash 6 che, proprio in queste ore, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer. La serie con Grant Gustin si prepara ad affrontare le conseguenze del finale della quinta stagione ma non ci sarà molto tempo per le lacrime per la crisi è vicina e la scomparsa di Barry anticiperà di cinque anni: "Qual è la prima cosa che faremo per fermare tutto questo?" - chiede Iris - mentre suo marito ...

La sinossi di The Flash 6×01 annuncia che tutto è destinato a cambiare dopo l’addio di Nora : tutto è destinato a cambiare a cominciare proprio da The Flash 6x01. The CW ha rilasciato la sinossi del primo episodio della nuova stagione confermando che il pubblico si ritroverà qualche istante dopo il finale della quinta stagione e, quindi, la morte, almeno per adesso di Nora. La notizia e il momento sono destinati a sconvolgere ancora le vite di Barry e Iris che dovranno fare i conti con quello che è successo e con il loro dolore ...

The Flash 6 : Killer Frost Vs Caitlin nei nuovi episodi | SPOILER : The Flash 6 è pronto a regalarci nuove emozioni con la sua sesta stagione: i fan sono già incollati alla tv per scoprire tutte le novità. I nuovi episodi accenderanno le luci in particolare su Killer Frost e Caitlin, due lati diversi della stessa medaglia. Anche se alcune questioni sono state affrontate nel capitolo precedente, gli SPOILER su The Flash 6 ci confermano che abbiamo ancora molto da scoprire. Soprattutto per quanto riguarda il ...

The Flash 6 inizierà 10 secondi dopo il finale della quinta stagione : cosa ne sarà di Cisco? : Martedì 8 ottobre prenderà il via The Flash 6 e sarà a quel punto che ci ritroveremo 10 secondi dopo il terribile e drammatico finale della quinta stagione. Nora West-Allen è morta tra le braccia di mamma Iris e papà Barry ma tutto quel dolore tornerà ancora protagonista della serie, almeno secondo le ultime novità. The Flash 6 riprenderà da quel momento ovvero quando l'esistenza di Nora è stata cancellata dalla creazione di un'altra ...