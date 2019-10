Fortnite | con l' arrivo dei bot i giocatori non riescono a capire se stanno giocando

Fortnite : un particolare glitch spara in orbita i giocatori se cercano di nascondersi in un cassonetto : I nuovi nascondigli presenti all'interno di Fortnite hanno un piccolo problema: spediscono in orbita i giocatori una volta che questi cercano di nascondersi al loro interno. I nascondigli sono stati implementati di recente: in questo modo i giocatori possono rimanere nascosti in modo da tendere imboscate o sfuggire ai nemici.In particolare il glitch si riscontra nei cassonetti: una volta che ci si avvicina per interagire, cliccandoci sopra il ...

"Cos'è Fortnight?". Lady Gaga non conosce il popolare gioco Fortnite? - : Serena Granato Lady Gaga fa discutere. Ecco perché "What's fortnight?", quest'ultimo è il quesito che la cantante pop Lady Gaga ha lanciato sul suo profilo Twitter, una domanda -letteralmente l'equivalente inglese di "Cos'è fortnight?"- che nelle ultime ore ha diviso l'opinione del popolo del web. La cantante di Poker Face è, a quanto pare, accusata da molti utenti sui social di non essere a conoscenza dell'esistenza di uno degli ...

Fortnite è già tornato (con tante novità) : Il buco nero di Fortnite è durato pochissimo. Poco più di 24 ore. Il videogioco più popolare al mondo è tornato con il "Capitolo 2", la novità che molti aspettavano e che sostituisce l'escamotage trovato da Epic Games per tenere tutti gli appassionati con il fiato in sospeso in attesa di capire cosa sarebbe successo. Sì, perché trovarsi davanti a una pagina scura in cui tutto è stato risucchiato, mappe e personaggi compresi, e non saper più ...

Fortnite : un adolescente - nonostante la causa in corso - ha continuato ad utilizzare cheat nel gioco : Alla fine di settembre, Epic Games, sviluppatore di Fortnite, ha avviato una causa contro un minore accusato di utilizzare cheat (ed insegnare alla gente ad imbrogliare) al Battle Royale. Ma un'altra causa contro un altro adolescente, Caleb "Sky Orbit" Rogers, rimane attiva nei tribunali della Carolina del Nord con una accusa simile: violazione del contratto e del copyright.La scorsa settimana, Epic ha archiviato i documenti del tribunale per ...

Niente più buco nero - Fortnite Capitolo è 2 ufficiale : tutte le novità da conoscere : (Foto: Epic Games) L’attesa è terminata e Fortnite Capitolo 2 debutta ufficialmente su tutte le piattaforme con un corposo aggiornamento che apporta numerose novità. Dopo l’esplosione e la formazione del misterioso buco nero e, questa mattina, la pubblicazione del primo trailer, il gioco del 2019 rompe gli indugi e si mette a disposizione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. La nuova mappa (Foto: Twitter) La nuova mappa porta con ...

Continua il silenzio di Fortnite e l'assistenza clienti di Sony e Nintendo arriva in soccorso dei giocatori preoccupati : Non riuscite a connettervi a Fortnite? preoccupati che ci sia qualcosa di sbagliato? Il sito Web dell'assistenza clienti di Nintendo arriva in vostro aiuto.Una nuova pagina di supporto tratta il problema "Impossibile giocare a Fortnite causa blackout", che fornisce ... beh, praticamente la risposta che vi aspettate."Le informazioni contenute in questo articolo possono aiutarti quando non sei in grado di giocare a Fortnite durante il Blackout", ...

Fortnite : il buco nero comparso nel gioco nasconde un messaggio : Dopo la spettacolare diretta streaming di Epic Games che ha mostrato come la mappa di Fortnite è stata risucchiata da un buco nero, molti giocatori si sono chiesti quale sarà la sorte del gioco.Durante la diretta però sono apparsi degli strani numeri ai quali nessuno, fino ad oggi, è riuscito a dare un significato. Un utente di Twitter, Thooming, ha avuto la pazienza di trascrivere tutti questi numeri e confrontarli con le stringhe di testo dei ...

Fortnite e la nuova mappa - continuano le indiscrezioni sulla stagione 11 : Siamo ormai arrivati agli sgoccioli della decima stagione di Fortnite, con il Battle Royale che si appresta a concludere in bellezza con un mega evento che si preannuncia da ormai diverse settimane a dir poco epocale. Le ambizioni di Epic Games parrebbero infatti quelle di dare una svolta all'interno della propria produzione videoludica, con cambiamenti che si profilano all'orizzonte che potrebbero non essere di poco conto. Nelle scorse ...

Fortnite : uno studio legale contro Epic per aver realizzato consapevolmente un gioco che crea molta dipendenza : Uno studio legale canadese sta preparando una causa legale contro Epic Games, accusando lo sviluppatore di aver realizzato "consapevolmente" un gioco che crea molta dipendenza, Fortnite."Epic Games, quando ha creato Fortnite, per anni e anni, ha assunto psicologi: hanno davvero scavato nel cervello umano e hanno davvero fatto lo sforzo per renderlo un gioco che crea assuefazione", ha dichiarato Alessandra Esposito Chartrand, un avvocato di Calex ...

Fortnite crea dipendenza - class action contro Epic Games : (Foto: Epic Games) Uno studio legale canadese sta per presentare una class-action contro Epic Games ovvero la casa produttrice di Fortnite. Il motivo è di aver creato un videogioco che porta a una dipendenza esagerata e che avrebbe distrutto giovani vite. L’avvocato Alessandra Esposito Chartrand dello studio Cale Legal spiega: “Quando Epic Games ha sviluppato Fortnite, per anni e anni ha assoldato psicologi per scavare in profondità nel cervello ...

Come avere skin gratis su Fortnite con Nintendo Switch : Vorreste acquistare degli skin dal Negozio oggetti di Fortnite tramite la famosa console ibrida di Nintendo ma purtroppo non avete Vbucks a sufficienza per effettuare l’acquisto. All’interno di questo tutorial di oggi, scopriremo insieme Come leggi di più...

In appena 2 anni Fortnite diventa il secondo titolo con i più alti premi in denaro : Con solo due anni al suo attivo, Fortnite Battle Royale ha superato Counter Strike: Global Offensive nell'assegnazione di premi in denaro.Gli eSport sono in circolazione da diversi anni, ma Fortnite ha sicuramente dato una spinta al settore grazie ai 100 milioni di dollari di montepremi messi in palio da Epic.Con la folle ascesa di Fortnite, il gioco è diventato probabilmente il più popolare in assoluto.Leggi altro...

Gillette Bomber Cup featuring Fortnite alla Milan Games Week 2019 con tre giornate di eventi e ospiti : Gillette fa il suo debutto alla Milan Games Week 2019 con la prima stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale. Dettagli su appuntamenti, eventi e ospiti nel comunicato ufficiale."Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, la Gillette Bomber Cup nasce con l'obiettivo di sostenere e affermare i valori degli eSport in Italia", dichiara Gennaro D'Ambrosio, Assistant Brand Manager ...

Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la mappa in vista della stagione 11? : È un Fortnite che si avvia verso la conclusione della decima stagione quello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sulla stagione corrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda la mappa di gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo ...