De Laurentiis su Callejon e Mertens | “per me sono super pagati per l’età che hanno”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il presidente del Napoli Denon ha mai nascosto il suo apprezzamento per, ma non è disposto a fare sconti a nessuno come aveva già sottolineato alcuni giorni fa “Nonassolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di merda questo è un problema suo nel quale non posso entrare. Se considerano i soldi un fine andassero in Cina” Da Salisburgo, prima del pranzo Uefa con la dirigenza del Salisburgo il numero uno azzurro è tornato a parlare dei loro rinnovi “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto per meperche hanno, se vogliono andare altrove per più soldi non mi opporrò. Gli ho detto che gli riconosco lo stesso stipendi attuale. Hanno due ruoli diversi ed hanno trattamenti diversi, ne riparleremo” L'articolo Desue ...

InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: ADL - Napoli, De Laurentiis: 'Contro il Salisburgo sicuramente in campo Milik, Ibrahimovic? Potrebbe essere un desider… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: ADL - Napoli, De Laurentiis: 'Contro il Salisburgo sicuramente in campo Milik, Ibrahimovic? Potrebbe essere un desider… - lazio_magazine : ADL - Napoli, De Laurentiis: 'Contro il Salisburgo sicuramente in campo Milik, Ibrahimovic? Potrebbe essere un desi… -