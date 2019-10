Barbara d’Urso fa pace con Alfonso Signorini Lui | “Ci siamo ritrovati”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)d’Urso:parla dell’amicizia ritrovata con la conduttrice “Bentornata,!”. Inizia così l’editoriale disu Chi di questa settimana. Il giornalista e prossimo conduttore del Grande Fratello Vip in partenza da gennaio, ha raccontato di come sia rinata l’amicizia con una delle conduttrici più amate di Canale5, ovverod’Urso., nelle sue parole sul settimanale, ha ammesso: “stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese” E ha proseguito dicendo di aver avuto un incontro con la padrona di casa di Pomeriggio 5, Live Non è la d’Urso e Domenica Live grazie ad un amico in comune che lo ha fatto riflettere molto sulla fine di un’amicizia lunga come quella che aveva con. ...

trash_italiano : Morgan dà buca a 'Live – #noneladurso' all’ultimo minuto: Barbara d’Urso lo asfalta – VIDEO - Notiziedi_it : Barbara d’Urso, gaffe in diretta ‘per colpa’ dei social: “Scusate, è successo dietro le quinte”… - Valentina_VB_ : @DarioBressanini Io non riesco a capire per quale motivo ritengono Oro colato un programma televisivo. d'altronde a… -