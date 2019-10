ArtFormer è un affascinante platform ispirato a Prince of Persia che rende omaggio alla

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)è und'azioneofchestoria dell'arte. Ogni sezione del gioco ha uno stile completamente diverso, a partire dai disegni delle caverne, passando per i papiri egiziani, finoceramica greca e ai mosaici romani. Ogni parte del gioco ha le proprie storie e temi. Il mese prossimo il titolo uscirà in accesso anticipato.Ddescrizione ufficiale apprendiamo che ild'azione indipendente presenterà anche elementi di gioco di ruolo che si evolvono in ogni capitolo.Leggi altro...