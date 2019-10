Via libera ai minibond delle pmi per finanziarsi con il crowdfunding

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) (Foto: Shutterstock) Novità per il mondopiattaforme die per le piccole e medie imprese italiane. La Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) ha modificato il regolamento dei portali che si occupano di equity, dando alle pmi uno strumento in più per ottenere finanziamenti con la vendita di titoli di debito e obbligazioni emesse dall’azienda. Il nuovo regolamento è un adeguamento alle misure dedicate alle pmi italiane e presentate settimana scorsa come parte della legge di bilancio 2019. Fino a oggi le piccole e medie imprese potevano raccogliere fondi vendendo sulle piattaforme disoltanto quote del loro capitale. Con la nuova normativa Consob, invece, le stesse aziende potranno anche decidere di collocare sulle piattaformeobbligazioni o degli “strumenti finanziari di debito”, ovvero “valori mobiliari” come ...

