Salerno | sparatoria in ospedale per un mancato ricovero | due i feriti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una violenta rissa esplosa all’interno del pronto soccorso dell’Santa Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni, nel Salernitano, è finita in unacon due. La lite, secondo le prime testimonianze dei presenti, sarebbe cominciata per un. Il figlio di un paziente, innervosito dalla lunga attesa, era stato invitato ad uscire dal pronto soccorso da un medico di turno, ma prima di andare via lo aveva aggredito e malmenato.Il padre del dottore, presente in sala, ha inseguito l’utente all’esterno dell’e lo ha sparato alle gambe con una pistola. Il figlio della persona ferita, appena saputo dell’accaduto, si è precipitato sul posto e si è vendicato sparando a sua volta al genitore del medico. Scene da far west a Cava dei Tirreni, dove carabinieri e polizia hanno fatto fatica a riportare la calma.I dueda arma da fuoco sono stati ...

