Nasce senza un orecchio Al Meyer di Firenze lo ricostruiscono in 3D È la prima volta

Nasce senza occhi e la madre lo abbandona : la storia di Sasha - che è pronto per essere adottato - fa il giro del web : Un neonato senza occhi, abbandonato dalla madre, è in cerca di una nuova famiglia. La storia del piccolo Sasha sta circolando online da ore. Il neonato è nato a Tomsk, in Russia, ad aprile scorso, con una rara patologia che porta ad uno sviluppo anormale degli occhi. Il bambino è sano come un pesce, ma secondo i medici non sarà mai in grado di vedere. La madre però, il cui nome non è stato rivelato dai media locali, è stata informata della ...

Catania - bimba Nasce senza rene ma le negano l’invalidità - i genitori : “Non ci fermeremo” : La battaglia dei genitori di una bimba siciliana di appena 7 mesi nata sena rene per una malformazione congenita. La commissione medica locale chiamata ad esaminare la domanda di invalidità ha rigettato la richiesta sostenendo che vivere senza un rene non è condizione invalidante nonostante i certificati degli ospedali dicano che la piccola ha bisogno di cure continue.Continua a leggere

Maggioranza serra ranghi su taglio eletti - imperativo nessuna assenza. E Nasce patto su riforme : I giallorossi serrano i ranghi in vista del primo vero, e determinante per le sorti del governo stesso, voto parlamentare. L'imperativo e' nessuna assenza, no a defezioni e assenze strategiche che possano mettere a repentaglio la tenuta della Maggioranza e, soprattutto, il via libera definitivo al taglio dei parlamentari. Non che manchino i critici e i malumori all'interno delle forze che sostengono l'esecutivo, compreso il Movimento 5 stelle. ...

Governo - Nasce il Conte bis. Gualtieri all'economia - Di Maio agli Esteri - Fraccaro sottosegretario. Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

